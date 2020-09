Batna : Trois douaniers sous mandat de dépôt pour escroquerie

Trois agents des douanes ont été placés sous mandat de dépôt par le tribunal de Batna, pour une affaire d’escroquerie.

Selon les explications de la douane, les faits remonteraient au 12 mars dernier, lorsque la victime qui a déposé plainte contre les prévenus, a fait l’objet d’un contrôle douanier par une patrouille mobile, alors qu’elle était de retour de la wilaya d’Aïn M’lila, où elle était en déplacement.

Lors du contrôle du véhicule, un sac en plastique contenant des fonds a été découvert sur le siège arrière. Les agents ont saisi l’argent de l’homme au nom des prérogatives de la douane, avant de se déplacer au niveau du siège du corps paramilitaire situé dans le centre de Batna, pour une vérification des papiers de la voiture. Toutefois, l’homme a été libéré, mais son argent est resté confisqué par les douaniers pour « illégalité du transport de telles sommes d’argent ».

Deux jours plus tard, la victime s’est déplacée au siège de la douane à Batna, où il n’a récupéré que la moitié de ses fonds. En contrepartie, les douaniers lui ont demandé de ne pas porter plainte. Or étant dans la légalité et dans son plein droit, la victime a déposé le 15 du même mois, une plainte auprès du procureur de la République du tribunal de Batna, qui a ordonné l’ouverture d’une enquête.

L’enquête diligentée par la section d’investigation de la Gendarmerie nationale de Batna, a permis d’aboutir à plusieurs éléments, impliquant les douaniers, dont les communications téléphoniques entre les deux parties, le déplacement, un jour avant le dépôt de la plainte, de l’un des douaniers à la wilaya de M’sila où il a rencontré un intermédiaire et la famille du concerné.

Le procureur de la République, près le tribunal de Batna, a placé les trois agents des douanes sous mandat de dépôt. Les prévenus, B. Aa, D. Aa et K. Aa, sont présumés d’association de malfaiteurs, escroquerie et mauvais usage de la fonction.

L’affaire a également impliqué un fonctionnaire de la douane à la direction des douanes de la wilaya de Khenchela et un commerçant d’Aïn M’lila, wilaya d’Oum El Bouaghi, placés respectivement sous contrôle judiciaire pour complicité, dans le cadre de la même association de malfaiteurs.

Rédaction d’Algérie360.