« Algérie secrète », une série documentaire-découverte sur l’Algérie profonde

Une série documentaire-découverte intitulée « Algérie secrète » qui porte un regard à caractère « touristique et culturel » sur l’Algérie a été diffusée par la chaîne française « Voyage ».

En effet, la chaîne française « Voyage » a réalisé une série documentaire-découverte nommée « Algérie secrète », réalisée par Ian Sciacaluga, produite en 2019 en Angleterre et programmée par la chaîne tous les dimanches à 19h55, heure algérienne. Celle-ci est un guide de voyage qui porte un regard à caractère touristique et culturel, avec tout ce que cela comporte comme volet social, historique, et civilisationnel sur l’Algérie au quotidien.

Les deux premiers épisodes, diffusés chaque dimanche, ont présenté l’Algérie sous un regard neutre, loin des clichés, et sans connotation politique ou idéologique. Le documentaire a montré une Algérie très proche de la réalité, sereine et bouillonnante à la fois.

Par ailleurs, le contenu est, suite aux deux épisodes diffusés, une sorte d’excursion touristique et culturelle à travers le pays, avec des escales à plusieurs grandes villes telles qu’Alger, Tipaza, Oran, Constantine, Tlemcen, Béjaïa, et même la région des Aurès.

À noter que les deux premiers épisodes de la série « Algérie Secrète » sont actuellement disponibles sur la plateforme de visionage « Youtube », chaque épisode d’une durée de 50 min qui dévoile l’Algérie sous son plus beau jour.

