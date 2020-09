Affaire Hamel : Les détails des biens que la justice s’apprête à saisir

Après le verdict prononcé dans l’affaire de l’ex DGSN Abdelghani Hamel et des membres de sa famille, les condamnant à de la prison ferme, à des amendes et à la saisie de tous leurs biens, cette dernière procédure est sur le point d’être entamée.

La procédure de saisie des biens est rendue possible depuis la publication du jugement définitif de Abdelghani Hamel, ses trois fils, sa fille et épouse. Le Trésor public qui s’apprête à procéder à la récupération d’une somme estimée à 100 milliards de DA, selon le quotidien le Soir d’Algérie.

Il n’en reste au Trésor public que de saisir un huissier qui entamera la procédure de saisie définitive dans les tout prochains jours. Il s’agit de comptes bancaires, des maisons, locaux commerciaux, sociétés, voitures.

Dans le détail, il s’agit, selon la même source « d’une soixantaine de villas, appartements, concessions répartis à travers 19 wilayas, plus d’une dizaine de locaux commerciaux, 6 véhicules, 25 sociétés auxquelles il a été imposé le paiement de 32 millions de DA chacune et bien sûr l’argent contenu dans les 135 comptes bancaires répertoriés ».

À noter que, depuis le début de l’enquête concernant Hamel et sa famille, ils avaient fait l’objet d’une saisie conservatoire depuis. Autrement dit, ils n’avaient plus le droit de jouissance de ce qui était auparavant leurs propriétés.

Pour rappel, le principal mis en cause, Abdelghani Hamel a écopé d’une peine de 12 ans de prison ferme, alors que ses trois fils ont été condamnés à des peines de 8, 6 et 5. Ces peines ont été assorties d’amendes allant de 8 à 5 millions de dinars, et bien sur la saisie de tous leurs biens.

Rédaction d’Algerie360