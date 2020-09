Réouverture des frontières et reprise des vols : Un spécialiste s’exprime sur le sujet

Plusieurs spécialistes ont réclamé la réouverture des frontières et la reprise des vols, en vue de l’amélioration de la situation sanitaire en Algérie.

Dans un entretien accordé au site TSA ce mardi, le Dr. Mohamed Yousfi, chef de service des maladies infectieuses à l’EPH de Boufarik à Blida, a évoqué les conditions à établir et à respecter pour la réouverture des frontières et la reprise des vols.

D’après le Dr. Yousfi il faut, dans un premier temps, envisager « sérieusement » la reprise du transport aérien domestique. Pour cela, il suffit que « le protocole sanitaire soit bien appliqué et surtout il doit y avoir un contrôle. Il ne s’agit pas d’ouvrir et de laisser à l’appréciation des usagers et des transporteurs, il faudra contrôler et prendre les mesures nécessaires », a-t-il expliqué lors de l’entrevue.

Par ailleurs, le spécialiste s’est exprimé concernant les vols internationaux, et a affirmé rejoindre l’avis de ses confrères du Comité scientifique. « Cette question ne dépend pas uniquement de nous », a-t-il indiqué, en ajoutant que la décision « dépend de la situation épidémiologique en Algérie et dans les autres pays. Il ne faut pas aussi occulter l’aspect lié à la réciprocité ».

Pour conclure, Mohamed Yousfi a stipulé que la décision revenait au gouvernement, toutefois « du point de vue épidémiologique, il est clair qu’il va falloir mettre sur la balance la situation dans les pays avec lesquels on ouvre. C’est au cas par cas ».

Pour rappel, depuis le 17 mars dernier, les avions d’Air Algérie sont cloués au sol, tandis que les vols internationaux sont suspendus avec la fermeture des frontières.

Rédaction d’Algérie360.