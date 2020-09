Quand le porte-parole de l’armée israélienne s’en prend à l’Algérie

Le porte-parole de l’armée israélienne, Avichay Adrae, s’en est pris, hier lundi, à l’Algérie.

Dans une publication sur son compte Facebook, le porte-parole de l’armée sioniste a accusé indirectement des parties algériennes d’essayer d’empêcher la normalisation avec Israël via « des campagnes d’incitation à la haine ».

Sous sa publication Facebook, Avichay Adrae a mis une photo de deux enfants brandissant un drapeau d’Israël et au milieu un autre enfant portant le drapeau algérien.

Le porte-parole de l’armée israélienne prétend que la photo a été publiée initialement par un Algérien pour montrer « la solidarité humaine » avec la normalisation des relations avec Israël.

Pour rappel, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, s’est exprimé dimanche dernier, sur la normalisation de certains pays arabes avec Israël.

« Nous constatons qu’il y a une sorte de ruée vers la normalisation. Nous n’y participerons pas et nous ne la cautionnons pas (…) Pour nous, la cause palestinienne reste une cause sacrée, y compris pour tout le peuple algérien », avait déclaré M. Tebboune.

صورة نشرها أحد سكان ‫#الجزائر‬ تروي قصة التعاطف الإنساني الذي تشهده منطقتنا هذه الأيام بعيدًا عن حملات التحريض والمزايدة… Publiée par ‎افيخاي أدرعي- Avichay Adraee‎ sur Dimanche 20 septembre 2020

Rédaction d’Algerie360