Métro d’Alger : La gestion sera assurée bientôt par une entreprise algérienne

La gestion du Métro d’Alger dans les jours à venir sera confiée au profit d’une entreprise algérienne nouvellement créée, a annoncé dimanche, dans un communiqué, l’Entreprise Métro d’Alger (EMA).

En effet, cette nouvelle entreprise entamera ses services à partir du 1er novembre prochain, elle prendra en charge l’exploitation et la maintenance du Métro d’Alger qui étaient auparavant confiées à une entreprise française.

À cet égard, l’Entreprise Métro d’Alger (EMA), affirmé dans le même communiqué que l’entreprise préservera l’ensemble des postes d’emploi ainsi que les salaires des travailleurs, leurs droits et avantages sociaux seront également maintenus.

Pour rappel, fermé depuis le début de la pandémie du coronavirus dans le cadre des mesures préventives instaurées par les autorités compétentes, le métro d’Alger n’est toujours pas programmé à la réouverture, et pour l’instant aucune date fixe n’a été avancée pour une éventuelle reprise, et aucun communiqué laconique de l’entreprise de gestion n’a été publié pour donner de plus amples explications sur la fermeture.

Rédaction d’Algérie360