France : Un Algérien retrouvé dénudé avec les jambes cassées à Annecy

Selon le quotidien Français Le Dauphiné Libéré, un homme, d’origine algérienne, a été retrouvé dans la matiné du samedi dernier, allongé dans la pente au pied d’une petite barre rocheuse du Semnoz, non loin de la basilique de la Visitation, à Annecy, en Haute-Savoie. L’individu était en grande partie dénudé et incapable de bouger. L’homme a été identifié, il s’agit d’une personne sans domicile fixe de nationalité belge et d’origine Algérienne âgé d’une quarantaine d’années.

La même source a affirmé qu’un témoin qui se promenait sur la petite route menant à l’évêché, à flanc d’un mont, avait donné l’alerte samedi suite à la découverte de la victime. Ses jambes ont été brisées, et il ne parlait pas. L’homme a été pris en charge par les pompiers, avant d’être évacué au Centre hospitalier Annecy Genevois, afin de recevoir les premiers soins.

Toutefois, la randonneuse qui a découvert l’Algérien, a confié aux policiers avoir déjà emprunté le chemin du Séminaire la veille, le vendredi 18 septembre dans la matinée, et d’avoir aperçu la silhouette allongée dans l’herbe sans s’en être approchée. Ce n’est qu’en revoyant l’homme au même endroit et dans la même position le lendemain, qu’elle avait alerté de sa présence.

Par ailleurs, les enquêteurs attendent le témoignage de la victime qui garde le silence, afin d’élucider l’affaire. Ainsi, l’homme, toujours présent au Centre hospitalier sera entendu ce mardi 22 septembre par les policiers.

