Ecoles privées-parents d’élèves : les bras de fer persiste à la veille de la rentrée

Le conflit écoles privées et parents d’élèves refait surface à l’approche de la rentrée scolaire. Des parents d’élèves dénoncent, encore une fois, le chantage de certains établissements d’enseignement privés.

Certains de ces établissements ont refusé de remettre aux parents les bulletins de notes et les dossiers de leurs enfants, d’autres ont réclamé des augmentations des frais de scolarisation. Selon le journal arabophone Echorouk, ces augmentations variait entre 5 et 10 millions de centimes.

Selon les responsables de ces établissements, ces augmentations ont été décidées afin de garantir les mesures de préventions contre la propagation de l’épidémie du coronavirus. Ils exigent également le paiement de la totalité des frais de l’année scolaire à l’inscription.

Ceci dit, le litige ayant opposé ces établissements aux parents d’élèves concernant l’année scolaire 2019/2020, n’a pas encore été résolu, puisque ces établissements ont exigé le paiement des frais de scolarisation et de restauration de leurs enfants couvrant l’année scolaire écoulée.

Rappelons que cette situation a durée depuis le mois de mars écoulé, date de la suspension des cours dans les établissements. Les parents d’élèves ont dénoncé le chantage des établissements et ont refusé de payer des mois de scolarité et de restauration « non consommés ».

Rédaction d’Algerie360