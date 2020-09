Cour de Ruisseau : Le procés en appel de Fodil Boumala reporté

Initialement programmé pour aujourd’hui le 22 Septembre, le procès en appel du journaliste militant Fodil Boumala à la cour de Ruisseau de la wilaya d’Alger est renvoyé à l’audience du 29 Septembre prochain alors qu’il était programmé, a annoncé le Comité pour la libération des détenus (CNLD).

La même source a précisé que le procès a été au début programmé pour le 14 avril à la cour de Ruisseau d’Alger, puis le mardi 16 Juin puis le 30 Juin (Le Procureur du tribunal de Dar Elbeida qui a fait appel sur sa relaxe, verdict du 1 Mars 2020).

Pour rappel, le militant est poursuivi pour incitation à attroupement non armé, atteinte à l’union nationale, et outrage à corps constitué ». Il a été libéré le 1er mars dernier par le tribunal de Dar El Beida, après avoir passé plus de cinq mois en prison.

Rédaction d’Algérie360