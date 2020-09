Coronavirus : Le point sur la pandémie en Afrique

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), a annoncé que le nombre total de cas positifs confirmés de COVID-19 en Afrique s’est élevé lundi à 1.407.680.

Le nombre de décès dus au COVID-19 en Afrique a atteint 33.951 lundi, a indiqué dans un communiqué l’agence continentale de contrôle et de prévention des maladies.

En revanche, la même instance a précisé que le nombre de personnes guéries de ce virus infectieux sur le continent s’élevait jusqu’à présent à 1.153.967.

En outre, et concernant les pays africains les plus affectés par le COVID-19 en termes de nombre de cas positifs, on trouve l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Maroc, l’Ethiopie et le Nigeria.

Rédaction d’Algérie360