Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 22 septembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 191 nouvelles contaminations au Covid-19 et 10 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 50214, celui des décès à 1689, alors que le total des patients guéris passe à 35307.

Voici les principaux événements de journée du mardi 22 septembre 2020 :

Le porte-parole de l’armée israélienne, Avichay Adrae, s’en est pris, hier lundi, à l’Algérie. … lire la suite

Il y a 23 ans jour pour jour, se produisait dans la nuit du 22 au 23 septembre 1997 l’horrible massacre de Bentalha, une localité à environ 15 kilomètres au Sud d’Alger. … lire la suite

L’ancien président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), Said Sadi, a de nouveau critiqué, ce mardi 22 septembre, le projet de la révision de la constitution qui sera soumis à référendum le 1er novembre prochain. … lire la suite

Le ministre de l’Habitat, Kamel Nasri, a annoncé, ce mardi 22 septembre, des dizaines de milliers de logements seront distribués le 1er novembre prochain. … lire la suite

Le bilan quotidien des cas confirmés au coronavirus (Covid-19) a encore enregistré, ce mardi 22 septembre, une baisse des contaminations. … lire la suite

Le chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital de Boufarik (Blida), Pr Mohamed Yousfi, s’est exprimé, ce mardi 22 septembre, sur Réouverture de l’espace aérien intérieur. … lire la suite

Le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati a apporté, ce mardi 22 septembre, des explications sur le projet de loi de lutte contre les bandes de quartiers. … lire la suite

Le bilan Coronavirus, rendu public par les autorités sanitaires, a fait état de 192 nouveaux cas de contaminations ont été recensés durant ces dernières 24 heures, ainsi que 127 nouvelles guérisons, et 10 décès. … lire la suite

Le conflit écoles privées et parents d’élèves refait surface à l’approche de la rentrée scolaire. Des parents d’élèves dénoncent, encore une fois, le chantage de certains établissements d’enseignement privés. … lire la suite

Moins de 24 heures après que le gouvernement algérien a décidé de « ne plus autoriser M6 à opérer en Algérie, sous quelque forme que ce soit » à la suite d’un reportage d’« Enquête exclusive » sur l’Algérie, la chaine Française n’a pas tardé à réagir, cette dernière souhaite que le gouvernement algérien lève son « boycott » et soutien le producteur et l’équipe de journalistes qui ont réalisé ce reportage. … lire la suite

Près de 54.000 étrangers, majoritairement des Algériens, sans titre de séjour ont été détenus en centre de rétention administrative de France en 2019. … lire la suite

La tendance baissière du bilan épidémiologique en Algérie se poursuit, le bilan des contaminations au Coronavirus (Covid-19) enregistré au cours de ces dernières 24 heures a noté une nouvelle baisse en ce mardi 22 septembre. Le Comité du suivi de l’évolution du Covid-19 a recensé 192 nouveaux cas contaminés. … lire la suite

Le documentaire d’Enquête exclusive « l’Algérie, le pays de toutes les révoltes », diffusé sur la chaîne TV M6, a été critiqué par les journalistes de l’émission Touche pas à mon poste ! (TPMP) … lire la suite

Les enquêtes et les audiences des procès de corruption des anciens ministres, hauts responsables et hommes d’affaire de l’époque du président déchu Abdelaziz Bouteflika, ont révélé au grand jour un énorme préjudice, notamment financier, causé aux finances de l’État. … lire la suite

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a ordonné aujourd’hui le 22 septembre, l’attribution d’une subvention de 3 millions de centimes (30.000 DA) aux transporteurs routiers de personnes, qui sont concernés par les mesures d’interdiction des transports inter-wilayas, pour tenter d’aider les personnes frappées de plein fouet par le confinement national qui a été imposé dans le cadre de mesures préventives contre le Coronavirus, indique mardi un communiqué des services du Premier ministre. … lire la suite

Initialement programmé pour aujourd’hui le 22 Septembre, le procès en appel du journaliste militant Fodil Boumala à la cour de Ruisseau de la wilaya d’Alger est renvoyé à l’audience du 29 Septembre prochain alors qu’il était programmé, a annoncé le Comité pour la libération des détenus (CNLD). … lire la suite

La secrétaire d’État du ministère de la Jeunesse et des Sports en charge des sports d’élite a évoqué les privilèges accordés aux sportifs d’élite. … lire la suite

Zoubida Assoul, présidente de l’Union pour le changement et le progrès (UCP), estime que le projet d’amendement de la constitution « est irrecevable dans la forme et dans le fond », et estime que « les résultats du référendum du 1er novembre sont connus d’avance ». … lire la suite

La nouvelle Constitution algérienne, dont le projet sera soumis à un référendum populaire le 1er novembre prochain, répondra aux revendications du Hirak, c’est ce qu’a déclaré le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer. … lire la suite

Plusieurs spécialistes ont réclamé la réouverture des frontières et la reprise des vols, en vue de l’amélioration de la situation sanitaire en Algérie. … lire la suite

Le e-paiement ou le paiement électronique, un sujet qui alimente l’actualité depuis l’adoption de la loi des finances 2020, qui a prévu la généralisation de ce moyen. Sur le terrain, c’est loin d’être réalisable, du moins pour le moment. … lire la suite

485 personnes ont été interceptées, durant la période allant du 15 au 19 septembre, lors des opérations menées dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l’émigration clandestine. … lire la suite

La gestion du Métro d’Alger dans les jours à venir sera confiée au profit d’une entreprise algérienne nouvellement créée, a annoncé dimanche, dans un communiqué, l’Entreprise Métro d’Alger (EMA). … lire la suite

L’affaire de la réunion secrète ayant regroupé Saïd Bouteflika, Louisa Hanoune et les deux généraux Tartag et Toufik, sera à nouveau abordée au niveau de la Cour suprême. … lire la suite

La monnaie commune européenne a frôlé la barre des 20.000 dinars pour 100 euros, en poursuivant sa hausse enregistrée depuis le début du mois de septembre en cours. … lire la suite

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), a annoncé que le nombre total de cas positifs confirmés de COVID-19 en Afrique s’est élevé lundi à 1.407.680. … lire la suite

Les forces du Pacte de l’alternative démocratique (PAD), ont réaffirmé hier leur rejet du projet de révision de la Constitution, et ils ont appelé a à une journée de mobilisation le 10 octobre à Alger. … lire la suite

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid est revenu ce mardi sur les prix des vaccins anti-Covid-19 dans certain pays, et les démarches que va entreprendre l’Algérie pour l’acquisition de ces vaccins. … lire la suite

Un homme a été retrouvé dénudé et inconscient, sur les hauteurs de la ville d’Annecy, en Haute-Savoie, en France, allongé dans la pente au pied d’une barre rocheuse. … lire la suite

Des averses de pluies orageuses accompagnée, affecteront plusieurs wilayas du pays à partir de mardi après-midi, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par les services de l’Office national de météorologie (ONM). … lire la suite

La demande de liberté provisoire des trois détenus Laalami Chems Eddine, son frère Moussa Laalami et Mourad Chelika, a été rejetée hier lundi par chambre d’accusation près la cour de Bordj Bou Arreridj. … lire la suite