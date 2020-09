Reportage M6 Algérie : La YouTubeuse Noor se dit victime de « manipulation »

Quelques minutes après sa diffusion, hier dimanche sur M6, le documentaire de la célèbre émission Enquête Exclusive intitulé “L’Algérie, le pays de toutes les révoltes” est au cœur d’une très vive polémique. Le documentaire a suscité une large réaction des internautes algériens, et une réaction des acteurs figurants, ces derniers dénoncent d’ores et déjà une terrible “manipulation ”.

La chaîne de télévision française M6 a diffusé un reportage sur l’Algérie dans le cadre de l’émission « Enquête exclusive », une figurante dans le documentaire a vite réagi, il s’agit de la célèbre youtubeuse Noor, cette dernière a dénoncé sur son compte Instagram une manipulation de la chaine française, elle a formulé de graves accusations contre la Société de production, » je suis vraiment déçue par votre manque de professionnalisme et je regrette vraiment d’avoir participé à votre reportage. Lorsque vous m ‘avez contacté il a été question qu’on parle de l’émancipation de la femme algérienne j’étais loin de m ‘imaginer que j’allais être utilisée moi et mon mari pour donner une mauvaise image des femmes et des hommes Algériens et de notre pays l’Algérie », a-t-elle écrit sur sa page Instagram suivie par près de deux millions de personnes.

La youtubeuse s’est montrée furieuse et en colère, elle estime qu’elle a été trahie et trompée, elle a affirmé que l’émission a pris que les propos qui les arrangent, « Lorsque vous m’avez contacté, il a été question de parler de l’émancipation de la femme algérienne. J’étais loin de m’imaginer que j’allais être utilisée, moi et mon mari, pour donner une mauvaise image des femmes et des hommes algériens, et de notre pays, l’Algérie », poursuit-elle.

En effet, le reportage a qualifié la youtubeuse de « mineure à vie » qui doit demander l’autorisation de son mari pour tout ce qu’elle entreprend, à ce propos Noor a répondu : « Je ne suis pas une mineure et encore moins une mineure à vie. C’est vous qui voulez voir les Algériennes comme des mineurs à vie. Le fait que nous faisions des études supérieures, que nous travaillons dans des postes à hautes responsabilités, que nous soyons indépendantes (…) vous dérange au plus haut point, je ne comprends vraiment pas d’où vous est venu l’idée que je dois demander l’autorisation à mon mari pour mon travail ??? En dehors du mariage, mon mari est mon associé et collaborateur. Donc on travaille ensemble et dans le respect », a-t-elle ajouté.

Évoquant sa participation au reportage présenté par Bernard de La Villardière et réalisé par l’Algérien Dhamane Ziane, la youtubeuse a révélé, » « le tournage a été fait en 2019 (il y a plus d’un an). J’ai été approchée par des Algériens et une Franco-algérienne. C’est pour cela j’ai fait confiance ».

