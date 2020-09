La fondation Matoub Lounes dépose une plainte contre Noureddine Khettal

La Fondation Matoub Lounes a annoncé dans un communiqué publié sur Facebook qu’une plainte a été déposée contre le journaliste Noureddine Khettal pour atteinte à la mémoire de Matoub Lounès, Diffamation et accusations mensongères, et incitation à la haine raciale.

La fondation a écrit, » « Nous informons l’opinion publique qu’une plainte est déposée au tribunal de Tizi-Ouzou par un collectif d’avocats représentant la famille et la Fondation Matoub aux motifs suivants : atteinte à la mémoire de Lounes Matoub, incitation à la haine raciale, diffamation et accusations mensongères ».

À cet égard, le même communiqué a souligné, » différentes attaques sur les réseaux sociaux sous forme de (lives) ou publications odieuses et orduriers par le sieur Norredine Khettal visant tous les symboles de la Kabylie, La famille Matoub Lounes et la Fondation Matoub ont décidé de réagir à ces pratiques inadmissibles et intolérables dans nos traditions ancestrales ».

La plainte a été déposée au tribunal de Tizi-Ouzou par un collectif d’avocats représentant la famille et la Fondation Matoub.

Rédaction d’Algérie360