Italie : Une candidate Algérienne aux élections régionales menacée sur les réseaux sociaux

Une candidate aux élections régionales dans la région de la Vénétie en Italie a été victime d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux.

Dans un entretien accordé au média Algérie Patriotique, Assia Belhadj, une candidate aux élections régionales dans les rangs du Parti démocratique, dans la région de Vénétie, en Italie, a affirmé avoir subi des insultes et des menaces sur les réseaux sociaux.

« Je ne vous cache pas que le climat qui s’est créé en Vénétie me surprend et m’inquiète beaucoup. Je reçois des insultes et des menaces, au rythme d’une centaine de messages toutes les demi-heures. Je commence à avoir peur. Je commence à avoir peur. Mais je suis une mère, ils savent que je suis de Belluno, j’ai plus peur pour ma famille que pour moi », a confié Assia Belhadj lors de l’entrevue.

Toutefois, Mme Belhadj a affirmé qu’elle n’abandonnera pas la compétition. « Néanmoins, je n’abandonnerais pas, parce que je crois en ce que je fais, je le dois à celles et ceux qui m soutiennent, à mes enfants nés ici en Italie, le devoir en tant que mère d’aider à créer le bon environnement pour que mes enfants puissent vivre pleinement leur citoyenneté, au sens plus large », a affirmé l’Algérienne, originaire de Seddouk, dans la wilaya de Béjaïa.

Selon elle, sa religion a également été une raison pour laquelle elle recevait autant de haine sur les réseaux, « bien sûr, on m’attaque aussi parce que je suis musulmane et d’origine étrangère. Ils sont incapables d’accepter ces nouveaux citoyens, nous devons donc travailler davantage sur la sensibilisation et sur les projets futurs pour favoriser un changement de paradigme culturel, en tant qu’atout et non pas comme un danger menaçant la culture italienne », a-t-elle attesté.

Néanmoins, Assia Belhadj a fait savoir qu’elle a été soutenue par de « nombreux mouvements, associations, hommes politiques », qui lui ont demandé « d’aller de l’avant et de poursuivre mon combat pour faire de notre province et notre région un lieu plus accueillant pour toutes et tous », a témoigné Assia Belhadj.

Rédaction d’Algérie360.