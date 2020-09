Bilan coronavirus du 21 septembre : La barre des 50 000 cas franchie

Le bilan avancé par les autorités sanitaires algériennes aujourd’hui lundi le 21 septembre, a confirmé le recul du nombre des cas d’atteinte au Covid-19 durant les trois premières semaines du mois septembre par rapport au mois d’aout dernier.

Une courbe descendante des cas confirmé a été enregistré en Algérie lors des dernières 24 heures, le porte-parole du comité scientifique, Djamel Fourar a annoncé 197 cas confirmés recensés aujourd’hui contre (203 hier), l’Algérie dépasse officiellement le seuil de 50 00 cas, elle dénombre désormais 50 023 au total.

Concernant les décès le bilan reste stable, le nombre total des victimes de l’épidémie en Algérie est passé à 1679 décès au total, avec les 07 nouveaux morts enregistrés au cours des dernières 24 heures (07 hier).

Alors que pour le nombre des patients guéris, il est passé à 35 180, après le recensement de 133 nouvelles guérisons contre (124 hier), a précisé Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19.

Pour conclure, le même responsable a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port du masque.

Rédaction d’Algérie360