Bejaia : marche de soutien aux travailleurs licenciés de Numilog

L’Union de Wilaya (UGTA) de Bejaia a fait de ce lundi 21 septembre, une autre journée de protestation. Il s’agit de l’appel lancé il y a quelques jours, à une série de manifestations en soutien aux travailleurs de Numilog licenciés.

Des centaines de travailleurs de différentes entreprises, dont ceux de la filiale Cevital Numilog, ont répondu à l’appel du bureau de Wilaya de l’UGTA de Bejaia, en observant une journée de grève générale et un rassemblement suivi d’une marche.

Les revendications annoncées par l’Union de wilaya sont entre autre : « dénoncer les licenciements et exiger la réintégration des travailleurs licenciés, et dénoncer la précarité des entreprises et le désengagement des autorités de la wilaya.

En principe, il s’agit également d’une journée de soutien aux travailleurs de Numilog, une filiale du groupe Cevital. 196 travailleurs de cette société, pour avoir, selon la même source, « revendiqué le droit de s’organiser en section syndicale ».

Les protestataires ont revendiqué l’application de la décision de justice qui a ordonné la réintégration des travailleurs licenciés de Numilog. A noté ici que la justice avait déjà tranché en faveur des 196 travailleurs licenciés.

Dans un communiqué rendu public, hier dimanche, le parti des travailleurs PT a tenu à saluer, par le biais du Secrétariat permanent de son Bureau politique (SPBP), « l’UW UGTA qui a pris la responsabilité d’organiser les luttes des travailleurs de la wilaya de Bejaia, en appelant à la grève générale ».

Le PT a également affirmé son « soutien et toute sa solidarité aux travailleurs de Béjaia et à l’Union de wilaya UGTA et à tous les collectifs qui agissent pour la victoire de la formidable mobilisation en cours ».

Rédaction d’Algerie360