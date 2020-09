Arrestation d’une personne pour usurpation d’identité de hauts cadres à la Présidence

Un individu résidant à Bab Ezzouar dans la wilaya d’Alger a été arrêté par les services de sécurité pour usurpation d’identité de hauts cadres à la Présidence de la république.

Dans un communiqué rendu public ce lundi, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que l’individu en question, natif de la wilaya de Boumerdès et résidant à Alger, s’adonnait à l’usurpation d’identité de cadres supérieurs à la Présidence de la République et d’autres institutions de l’Etat.

Selon la meme source, l’individu a été arrêté en possession de cartes d’identité appartenant à d’autres personnes issues de différentes wilayas auxquelles il faisait croire qu’il était en contact avec des fonctionnaires dans divers secteurs, afin d’intervenir pour leur parcours professionnel de manière à bénéficier d’installations dans des postes ou de transferts de poste en contrepartie d’avantages et de sommes d’argents.

La personne arrêtée exerçait une activité criminelle étendue à plusieurs wilayas, et impliquée dans plusieurs affaires similaires liées à l’escroquerie, menace de mort, usurpation d’identité militaire et d’autrui, harcèlement d’un fonctionnaire en poste et outrage à corps constitué, a ajouté le communiqué de la DGSN.

Redaction d’Algerie360