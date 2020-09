Vote au référendum sur la constitution : Le mouvement El Islah prend sa position

Le mouvement politique El Islah a indiqué, samedi, un communiqué, que le mouvement a décidé de voter « oui » à la révision de la Constitution soumise à référendum le 1er novembre, en ce sens où il « consacre l’Etat des droits et des libertés et les institutions légales dans le cadre d’un large consensus national ».

En effet, la majorité écrasante du mouvement El Islah a approuvé le vote en faveur du projet de révision de la Constitution soumis à référendum le 1e novembre, une décision prise lors de la la 9 e session ordinaire de son Conseil consultatif.

Le communiqué de la formation politique a ajouté, : » Le mouvement « est convaincu » que ce projet est digne d’une Constitution consensuelle et jette réellement les bases d’une Algérie nouvelle », et « consacre l’Etat des droits, des libertés et les institutions légales dans la cadre d’un large consensus, soutenu par une large base populaire ».

A cet égard, le mouvement a appelé les algériens à concourir à faire de ce rendez-vous électoral « une réussite », considérant toute fois la Constitution de 2020, le fondement de l’Algérie nouvelle ».

Rédaction d’Algérie360