Vers la réalisation d’une nouvelle ligne ferroviaire au sud du pays

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce dimanche 20 septembre, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à plusieurs dossiers liés à plusieurs secteurs dont celui des mines.

En effet, lors de la réunion, le conseil a entendu l’exposé du ministre des Mines sur les modalités de création de coopératives de jeunes pour l’exploitation des gisements aurifères de Tamanrasset et d’Illizi.

Après avoir entendu l’exposé, M. Tebboune a instruit le ministre des Mines à l’effet d’accélérer l’exploitation de la mine de fer de Ghar-Djebilet et du gisement de Zinc et de phosphate de Oued Amizour pour réduire la dépendance aux recettes des hydrocarbures, avec réalisation d’une ligne ferroviaire entre Tindouf et Bechar.

Le chef de l’État a également donné d’autres instructions dont la Valorisation des initiatives individuelles et leur libération de toute entrave bureaucratique pour encourager les jeunes de la région à exploiter ce minerai et y résorber le chômage.

Rédaction d’Algerie360