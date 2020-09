Saïda : Une fille mineure séquestrée, violée et agressée

La wilaya de Saida est secouée par une histoire de viol sur mineur. Une jeune fille de 15 répondant aux initiales C. H. C. H. ans a été séquestré pendant 25 jours elle a été violée par son ravisseur âgé de 35 ans et répondant aux initiales B. A, les éléments de la sûreté urbaine de la même wilaya ont réussi a libéré la jeune fille.

Disparu depuis plusieurs jours, cette petite fille a été enlevée,agressée et violée. Depuis, l’émotion est grande dans la wilaya de Saida où plusieurs voix réclament la peine de mort pour le « monstre » , après sa disparition, sa famille avait alerté la police et son portrait avait été massivement diffusé sur les réseaux sociaux. Des internautes ont relayé des images et ont lancé des avis de recherche.

L’homme prédateur sexuel auteur de cet acte odieux , âgé de 35 , a été identifié et interpellé, sera présenté incessamment devant le procureur de la République.

Rédaction d’Algérie360