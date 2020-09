Référendum sur la Constitution : Début de la révision des listes électorales

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi supervisera, aujourd’hui dimanche, le coup d’envoi du processus de lancement de la revue exceptionnelle des listes électorales en prévision du référendum sur l’amendement constitutionnel prévue le 1er novembre et inspectera leur parcours depuis les villes de Boumerdes et Rouiba dans la capitale Alger.

Mohamed Charfi a souligné à l’Agence de presse algérienne l’importance du rôle de sensibilisation que joue l’autorité conformément au principe de démocratie participative et sans aucune ingérence dans le processus de sélection.

Il a salué le sentiment patriotique manifesté par la jeunesse algérienne face à cette date électorale importante, qui s’inscrit dans une dynamique de changement global.

Cette opération qui intervient suite à la convocation, du corps électoral par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le référendum sur l’amendement constitutionnel prévu le 1er novembre 2020, sera lancée depuis le siège de la commune de Boumerdes.

Et à cet égard, a-t-il dit, « Peut-être allons-nous lancer le processus d’enregistrement à distance pour la première fois, et le personnel technique de l’Autorité travaille à s’y préparer et nous ferons nos efforts pour y parvenir. »

Dans le même contexte, il a souligné que le nombre de volontaires qui se sont inscrits via Internet a atteint un millier d’inscrits par jour, et ce au cours des trois derniers jours, malgré les fluctuations d’Internet pendant cette période du fait de l’examen du baccalauréat.

Il a ajouté que ces volontaires sont de jeunes étudiants et cadres algériens qui représentent une « réserve démocratique », dont la mission est de « combler toute pénurie de ressources humaines destinées à encadrer le processus électoral tout en préservant la voix que les citoyens porteront lors du prochain référendum ».

Rédaction d’Algérie360