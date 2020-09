Financement des campagnes électorales : les nouvelles directives de Tebboune

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a annoncé, hier samedi à Alger, de nouvelles directives pour le financement des campagnes électorales, notamment pour les jeunes candidats.

Lors de la cérémonie d’installation de la Commission nationale chargée de l’élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral, Tebboune a évoqué des « conditions indispensables pour la moralisation de la vie politique et la garantie d’élections reflétant réellement la volonté populaire », rapporte le communiqué de la présidence.

Pour cela, il a mis l’accent sur la définition de normes électorales transparentes qui consacrent une rupture totale avec les mauvaises pratiques du passé, en interdisant le système des quotas dans la répartition des sièges et l’achat des consciences et en séparant argent et Politique ».

Dans le même contexte, Tebboune a rappelé s’être « engagé lors de la campagne électorale à ce que l’État prenne en charge le financement de la campagne électorale des jeunes candidats, pour qu’ils ne tombent pas en proie à l’argent sale ou d’origine douteuse ».

Rédaction d’Algerie360