Coupures d’Internet durant le BAC : les pertes estimées « à coups de milliards de dinars »

Durant la semaine dernière, le réseau internet en Algérie a connu une forte perturbation, un moyen pour résoudre le problème de la triche durant les épreuves du baccalauréat. Cette situation avait causé le désagrément des usagers, mais aussi des pertes colossales pour l’économie.

Des experts en la matière ont estimé les pertes causées par le blocage pur et simple de tout l’internet, y compris le VPN, qu’ils ont jugé certes efficace mais radicale, à coup de milliards de dinars.

Pour Younès Grar un expert reconnu dans le consulting en technologie de l’information et de la communication, rapporté par le quotidien liberté, il s’agirait de « 50 milliards de dinars ».

« Si l’on compte les 30 millions de clients des opérateurs mobiles pour lesquels ils facturent l’équivalent d’un dollar par jour, la coupure de l’internet de 5 jours équivaut à 30 millions de dollars/j, soit 150 millions de dollars pour 5 jours, sans compter les dommages et intérêts pour les lignes professionnelles », a-t-il expliqué.

Il a ajouté qu’il faudra également prendre en considération « les 3 millions d’abonnés d’Algérie Télécom (50 millions de dollars) en plus des banques et les autres entreprises dont le business dépend totalement de l’internet ».

Pour Ali Kahlane, senior consultant en transformation et maturation numérique, rapporté par le même journal, le montant est de « 26 milliards de dinars ». Il a, en effet, exclu les compagnies aériennes et les agences de voyages qui, de toutes les façons, étaient déjà à l’arrêt.

L’expert ajoute que « les chiffres restent toujours approximatifs et peuvent être plus importants à plus forte raison que même les entreprises censées avoir des lignes spécialisées n’ont pas été épargnées par les coupures. Il reste à en définir les pertes ».

En dernier lieu, les trois experts sont unanimes : « Pour résoudre le problème de la triche, il faut chercher des solutions autres que de couper internet. Et elles existent… ». Face à une tel constat, aucun opérateur, y compris Algérie Télécom, n’a abordé la possibilité d’indemniser les abonnés pour les pertes et les désagréments occasionnés.

Rédaction d’Algerie360