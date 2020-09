Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 20 septembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 203 nouvelles contaminations au Covid-19 et 7 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 49826, celui des décès à 1672, alors que le total des patients guéris passe à 35047.

Voici les principaux événements de journée du dimanche 20 septembre 2020 :

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a fait savoir, ce dimanche 20 septembre, que durant les examens du Baccalauréat il n’y avait pas eu de coupures d’internet mais un brouillage. … lire la suite

Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, s’est exprimé, ce dimanche 20 septembre, sur l’affaire du journaliste Khaled Drareni et la situation de la liberté d’expression et de la presse en Algérie. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce dimanche, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à plusieurs dossiers liés aux secteurs des mines, de la santé, des finances et de l’Agriculture … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce dimanche 20 septembre, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à plusieurs dossiers liés à plusieurs secteurs dont celui des mines. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, ce dimanche 20 septembre, l’ouverture de banques algériennes à l’étranger. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce dimanche 20 septembre, une réunion du Conseil des ministres durant laquelle a émis des instructions visant à améliorer le secteur de la santé. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, s’est exprimé, ce dimanche 20 septembre, sur les problèmes de coupures d’internet en Algérie. … lire la suite

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune s’est exprimé ce dimanche, lors d’une entrevue avec des médias, sur les accords de certains pays arabes avec Israël. … lire la suite

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, s’est exprimé e dimanche à propos de la date de la rentrée scolaire pour l’année 2020/2021. … lire la suite

La Cour d’Alger a décidé, aujourd’hui, dimanche, le report au 27 septembre en cours, du procès en appel de l’homme d’affaires Ali Haddad, condamné en première instance, à une peine de 18 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions DA. … lire la suite

Le bilan des contaminations au Coronavirus enregistré au cours des dernières 24 heures une nouvelle baisse en ce dimanche 19 septembre. Le Comité du suivi de l’évolution de la pandémie du Covid-19 a noté 203 nouveaux sujets infectés. … lire la suite

Le ministre des ressources en eau Arezki Berraki, est revenu ce dimanche sur la situation hydrique en Algérie, notamment concernant le stress hydrique et les difficultés que rencontre le pays en la matière. … lire la suite

Les attaques frontales de certaines responsables et hommes politiques contre la langue Amazigh ne cesse d’arrêter en Algérie, un autre responsable s’en est pris, une fois de plus, à la langue Amazigh, il s’agit du secrétaire général du FLN, Abou El Fadhel Baadji. … lire la suite

Les subventions de l’État aux partis politiques ont été gelées et « sans préavis », depuis près de deux ans. Les formations politiques, notamment celles représentées majoritairement dans les deux Chambres du Parlement, se plaignent. … lire la suite

Les procès de corruption impliquant d’anciens ministres, ex-walis et autres anciens responsables de la période du président déchu Bouteflika, sont attendus au niveau du tribunal de Sidi M’hamed à Alger. … lire la suite

La wilaya de Saïda est secouée par une histoire de viol sur mineur. Une jeune fille de 15 répondants aux initiales C. H. C. H. ans a été séquestré pendant 25 jours, elle a été violée par son ravisseur âgé de 35 ans et répondant aux initiales B. A. … lire la suite

De lourdes peines de prison requises par le parquet du tribunal de la wilaya d’El-Tarf, à l’encontre de trois anciens P/APC, de deux chefs de service de la même commune et d’un entrepreneur, ces derniers sont poursuivi pour plusieurs chefs d’inculpation, notamment, malversations, trafic d’influence, abus d’autorité et dilapidation des deniers publics, rapporte le journal « Liberté ». … lire la suite

Durant la semaine dernière, le réseau internet en Algérie a connu une forte perturbation, un moyen pour résoudre le problème de la triche durant les épreuves du baccalauréat. Cette situation avait causé le désagrément des usagers, mais aussi des pertes colossales pour l’économie. … lire la suite

C’est à partir de ce début de semaine que l’opération de la correction des copies de l’examen du baccalauréat session 202020 débutera à travers les centres de correction répartis sur le territoire national, dans l’espoir que les candidats obtiennent ce de bons résultats malgré les circonstances exceptionnelles qu’ils ont traversées. … lire la suite

Les préinscriptions électroniques aux dispositifs régissant les activités de construction de véhicules et de concessionnaires de véhicules neufs, débuteront aujourd’hui dimanche, sur la plateforme numérique dédiée par le ministère de l’Industrie. … lire la suite

Le mouvement politique El Islah a indiqué, samedi, un communiqué, que le mouvement a décidé de voter « oui » à la révision de la Constitution soumise à référendum le 1er novembre, en ce sens où il « consacre l’Etat des droits et des libertés et les institutions légales dans le cadre d’un large consensus national ». … lire la suite

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a annoncé, hier samedi à Alger, de nouvelles directives pour le financement des campagnes électorales, notamment pour les jeunes candidats. … lire la suite

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi supervisera, aujourd’hui dimanche, le coup d’envoi du processus de lancement de la revue exceptionnelle des listes électorales en prévision du référendum sur l’amendement constitutionnel prévue le 1er novembre et inspectera leur parcours depuis les villes de Boumerdes et Rouiba dans la capitale Alger. … lire la suite

Les commerçants et propriétaire des débits de boissons alcoolisées de la wilaya de Bejaia ont protesté à nouveau ce dimanche matin, en procédant à la fermeture de la route nationale RN 9. … lire la suite

Des averses de pluies parfois orageuses affecteront dimanche plusieurs wilayas de l’intérieur et l’Est du pays, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) de l’Office national de la météorologie (ONM). … lire la suite