BAC 2020 : La correction à partir de ce début de semaine

C’est à partir de ce début de semaine que l’opération de la correction des copies de l’examen du baccalauréat session 202020 débutera à travers les centres de correction répartis sur le territoire national, dans l’espoir que les candidats obtiennent ce de bons résultats malgré les circonstances exceptionnelles qu’ils ont traversées.

Le ministère de l’Éducation nationale, en coordination avec le Bureau national des examens et concours, a élaboré un «protocole» sanitaire spécial au niveau des centres de correction, notamment la distanciation physique entre les correcteurs, ainsi que, port de masques et l’application d’un stérilisateur à l’alcool dans chaque centre de correction.

Le nombre de centres correctionnels au niveau national est de 81 centres, avec 48 000 enseignants et encadreurs qui les supervisent.

Les épreuves d’une matière sont distribuées à un certain nombre de centres, le numéro d’encodage de l’épreuve étant conservé au niveau du centre de traitement de l’information de l’Office national des examens et concours situé au niveau de Telemly dans la wilaya d’Alger.

Chaque feuille de correction a été fermée vendredi, au niveau des 18 centres de rassemblement, pour les dernières épreuves passées par les candidats notamment le sujet de philosophie pour les scientifiques et techniques et aux sujets d’espagnol et d’allemand pour le candidats de langues étrangers.

Des comités seront formés pour corriger les sujets dans 81 centres répartis sur le territoire national et 48 000 professeurs superviseront ce processus, y compris des inspecteurs des matières.

Les feuilles de réponses ont été numérotées avec des numéros spécifiques afin de faciliter le processus de correction.Les correcteurs seront divisés en comités, chaque comité comprenant des professeurs spécialisés dans chaque module.

Rédaction d’Algérie360