Accords des pays arabes avec Israël : Tebboune s’exprime

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune s’est exprimé ce dimanche, lors d’une entrevue avec des médias, sur les accords de certains pays arabes avec Israël.

« Je constate une certaine précipitation quant à la normalisation (des relations avec Israël NDLR) », a déclaré Tebboune. « Nous n’allons pas y participer », a-t-il ajouté, à l’adresse des journalistes présents lors de l’entrevue qui sera diffusée ce soir.

Pour lui, « la cause palestinienne restera toujours, pour nous et pour le peuple Algérie, une question sacrée, et essentielle. Elle ne sera résolue qu’avec un État Palestinien et sa capitale El Qods ». Et c’est ce que constitue, selon le chef de l’État, la seule solution pour les problèmes du Proche-Orient.

Tebboune a ensuite souligné qu’il annoncera la même chose dans son allocution lors l’assemblée générale des Nations Unies, prévue pour le mardi prochain.

Rédaction d’Algerie360