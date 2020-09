Vaccin Coronavirus : 50% des futures doses de vaccins réservées par des pays riches 

Dans un rapport publié mercredi dernier, l’ONG Oxfam International a indiqué que plus de la moitié des futures doses de vaccins contre le Coronavirus (Covid-19) ont été réservées par des pays riches.

Dans son rapport, Oxfam a mis en garde contre les difficultés que va rencontrer une partie de la population mondiale à se procurer le vaccin anti-Covid-19 une fois qu’il sera prêt.

En effet, selon le rapport de l’ONG, plus de 50 % des futures doses du vaccin ont été réservées par un groupe de pays qui ne représente que 13 % de la population mondiale.

La même ONG a expliqué que la stratégie de ces pays est de conclure des accords qui garantissent d’avance la production et la livraisons des doses de vaccins, et ce auprès de différents fabricants concurrents, afin d’accroitre les chances et l’espoir de tomber sur un vaccin réellement efficace.

Le rapport en question a avancé que c’est le cas de pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union Européenne, l’Australie et le Japon. D’une autre part, il a mentionné certains groupes ayant pré-vendu d’importantes quantités de doses de vaccins dans le monde, dont le groupe AstraZeneca, Sanofi, Pfizer, Johnson & Johnson, la biotech américaine Moderna, le laboratoire chinois Sinovac et l’institut russe Gamaleïa.

« Si on reste sur cette dynamique les deux tiers de la population mondiale n’auront pas accès à un vaccin avant 2022. Il faut qu’il y ait un accord pour une mise en commun des brevets, des propriétés intellectuelles autour du futur vaccin », a expliqué le porte-parole d’Oxfam France, Robin Guitard.

D’une autre part, des experts de la santé publique proposent d’éventuels modes de répartition mondiale du vaccin, dont l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui suggère de donner à chaque pays de quoi vacciner 20 % de sa population.

Cependant, les pays qui se livrent en course pour s’approvisionner en vaccins, tels que les États-Unis, prévoient de vacciner l’ensemble de leurs populations, et pas seulement les personnes vulnérables au virus. Selon le rapport d’Oxfam, « les USA ont réservé pas moins de 800 millions de doses de 6 fabricants différents, alors que le pays compte que 330 millions d’habitants ». C’est également le cas de l’UE, qui a « préacheté près de 1,5 milliard de doses, alors que sa population compte environ 450 millions d’habitants ».

