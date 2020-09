Référendum sur la Constitution : Ce qu’a dit le Général Chanegriha

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), s’est exprimé ce samedi, 19 septembre, au sujet du référendum sur la Constitution prévu le 1er novembre prochain.

Lors de son allocution d’orientation, prononcée à Oran à l’occasion de l’installation officielle du nouveau Commandant de la 2ᵉ Région Militaire, le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’État-Major de l’ANP, a qualifié le référendum sur la Constitution comme étant « une étape cruciale dans l’édification de la nouvelle Algérie », rapporte un communiqué du Ministère de la Défense.

« Il m’appartient d’indiquer en cette occasion, alors que nous nous approchons d’une échéance électorale capitale, à savoir le référendum populaire sur le projet de la nouvelle Constitution, prévu pour le 1er novembre prochain, que ce rendez-vous électoral constitue une étape cruciale dans le processus visant à tracer les repères du nouvel État algérien, comme l’a promis Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, lors de sa campagne électorale », a-t-il indiqué.

Le Chef d’État-Major de l’ANP a également rappelé que « l’organisation de ce référendum vise à concrétiser les attentes légitimes des générations de l’indépendance, qui ont exprimé en toute spontanéité et avec une clarté totale, leurs espoirs de bâtir une Algérie nouvelle, État de droit, érigée sur de solides fondements, dont la justice, l’équité et l’égalité des chances entres les enfants de la même patrie seraient les piliers, et où l’on aspire, avant toute chose, à l’intérêt suprême de la patrie ».

Lors de son allocution, le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, a affirmé que « le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire, fournira tous les efforts nécessaires afin de faire de cette étape cruciale une totale réussite, en soutenant entièrement les démarches des institutions de l’État, visant à atteindre de nouveau la renaissance et le progrès de l’Algérie, grâce au plus dévoués et intègres parmi ses fils, en particulier les jeunes qui sont l’atout de la nation, en tout temps ».

Rédaction d’Algérie 360.