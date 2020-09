Pelouse du nouveau stade d’Oran : La FAF défend la société en charge des travaux

La fédération algérienne de football a publié aujourd’hui un communiqué dans lequel elle est revenu sur l’état de la pelouse du nouveau stade d’Oran qui s’était détériorée d’une manière inexpliquée la semaine passée.

Il semblerait que la pelouse est en train de reprendre une couleur naturelle depuis quelques jours. “La belle pelouse du nouveau stade Olympique d’Oran a connu, ces derniers jours, quelques problèmes en raison de fréquentes coupures d’eau qui ont engendré une forte charge en chlorure au niveau de la bâche utilisée pour l’arrosage, avec comme conséquence un jaunissement de l’herbe.” indique la FAF dans son communiqué imputant la faute à Seor et aux coupures fréquentes d’alimentation en eau.

La FAF va plus loin et prend la défense de la société en charge de la pose du gazon au nouveau stade d’Oran. “Les efforts de remédier à ce problème par l’équipe chargée du projet, en l’occurrence la société Natural Grass Africa ont permis à la pelouse de reprendre des couleurs.” précise l’instance fédérale tout en insistant que la société en question “Natural Grass a procédé cet été au renouvellement de la pelouse du stade Santiago Bernabeu de Madrid”.

De sa part, Farid Bousaâd, responsable de l’entreprise chargée de la pose de la pelouse, a déclaré, « Nous avions eu besoin d’effectuer plusieurs investigations pour connaître les causes de cette situation. Il s’est avéré que les perturbations signalées dans l’approvisionnement via le réseau de l’eau potable a été pour beaucoup dans cette situation. Comme il faisait très chaud en août dernier, on a du recourir à la bâche d’eau pour irriguer la pelouse plusieurs fois dans la journée, nous avons été contraint d’exploiter au maximum l’eau conservé dans la bâche en question et, à force de l’avoir trop pompé nous avons récupéré toute la partie basse, sauf qu’elle contenait un taux de chlorure très concentré, ce qui a abimé l’herbe ».

Rédaction d’Algérie360