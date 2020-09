Nacéra Haddad : « Le projet de révision de la Constitution apporte des nouveautés intéressantes »

La Consultante des questions socio-économiques, Nacéra Haddad, a estimé que « le projet de révision constitutionnelle apporte des nouveautés et des avancées intéressantes ».

Lors de son passage à la Chaîne 3 de la radio algérienne, jeudi dernier, Mme. Nacéra Haddad, a évoqué le projet de la révision de la Constitution et a estimé que « l’épreuve sera déterminée par l’élaboration des lois de la Constitution, mais aussi par leur application sur le terrain au profit de la population ».

« Le projet de révision de la constitution apporte des nouveautés et des avancées intéressantes, cependant, l’épreuve sera déterminée par l’élaboration des lois qui vont découler de ce texte fondamental et par leur application sur le terrain », a-t-elle indiqué.

Pour la Consultante des questions socio-économique, la « nouvelle Algérie ne deviendra tangible et palpable pour les Algériens que lorsqu’elle deviendra effective et que la loi sera appliquée sur le terrain », pour Mme. Haddad, il est primordial de s’assurer que « les textes de lois sont véritablement appliqués, ainsi que le droit de recours, et ce à tous les niveaux ».

Dans ce même contexte, Mme. Haddad a rappelé que « la révision constitutionnelle était le projet du Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, et qu’actuellement on est passé à l’action pour concrétiser de ce projet ».

Concernant le domaine économique et social, la Consultante a expliqué que « la panne qui les a concernée revient à la faiblesse de l’application des textes et à l’inexistante des textes d’applications », et a rajouté que « l’absence de textes d’applications avait décrédibilisé l’action de l’État », c’est pourquoi elle met l’accent sur la question de l’application des textes de loi.

