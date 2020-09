Le MPTTN appelle la société civile à se mobiliser auprès des travailleurs des postes

À la veille du virement des pensions et des retraites, le Ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique (MPTTN) a appelé les acteurs de la société civile à se mobiliser auprès des travailleurs des postes pour organiser les files d’attentes.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le Ministère de la Poste a appelé « les représentants et les acteurs de la société civile à se mobiliser auprès des travailleurs des postes pour organiser et cadrer les opérations de retraits des pensions des retraités et des ayants droits, particulièrement en organisant les files d’attentes devant les guichets postaux ».

Cette initiative entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19) en Algérie, et veille au respect et à l’application stricte des mesures préventives, notamment l’éloignement social et la désinfection régulière des espaces et des surfaces.

Rédaction d’Algérie 360.