Isaad Rabrab classé 3ᵉ plus riche homme d’affaires d’Afrique 

Le site Business Insider a rendu public, jeudi dernier, le classement des 15 personnalités les plus riches en Afrique.

Selon les données de Business Insider, ces 15 personnalités ont fait fortune en investissant dans les industries, les diamants, le pétrole, les médias … ect. La valeur nette combinées dans cette liste est de 73 milliards de dollars.

L’homme d’affaires algérien, PDG du groupe Cevital, Isaad Rebrab, occupe la 3ᵉ place du classement avec une valeur nette estimée à 7,5 milliards de dollars.

M. Rebrab est devancé par deux hommes d’affaires nigériens Aliko Dangote et Mike Adenuga, et dont la valeur nette est estimée, respectivement, à 13,5 et à 7,7 milliards de dollars.

Le classement de Business Insider compte une seule femme, l’angolaise Isabel dos Santos qui a fait fortune dans l’investissement, et dont la valeur nette est estimée à 1,7 milliards de dollars.

Classement de Business Insider des 15 personnalités les plus riches d’Afrique :

Youssef Mansour (75 ans), pays : Égypte, valeur nette : 1,9 milliard de dollars

Isabel dos Santos (47 ans), pays : Angola, valeur nette : 1,7 milliard de dollars

Yasseen Mansour (59 ans), pays : Égypte, valeur nette : 2,3 milliards de dollars

Koos Bekker (67 ans), pays : Afrique du Sud, valeur nette : 2,5 milliards de dollars

Patrice Motsepe (58 ans), pays : Afrique du Sud, valeur nette : 2,2 milliards de dollars

Abdulsamad Rabiu (60 ans), pays : Nigeria, valeur nette : 3,1 milliards de dollars

Mohamed Mansour (72 ans), pays : Égypte, valeur nette : 3,3 milliards de dollars

Aziz Akhannouch (59 ans), pays : Maroc, valeur nette : 3,5 milliards de dollars

Naguib Sawiris (66 ans), pays : Égypte, valeur nette : 5,34 milliards de dollars

Nassef Sawiris (59 ans), pays : Égypte, valeur nette : 5,6 milliards de dollars

Nicky Oppenheimer (75 ans), pays : Afrique du Sud, valeur nette : 6,53 milliards de dollars

Johann Rupert (70 ans), pays : Afrique du Sud, valeur nette : 6,64 milliards de dollars

Issad Rebrab (76), pays : Algérie, valeur nette : 7,5 milliards de dollars

Mike Adenuga (67 ans), pays : Nigeria, valeur nette : 7,7 milliards de dollars

Aliko Dangote (63 ans), pays : Nigeria, valeur nette : 13,5 milliards de dollars

Rédaction d’Algérie 360.