Condamnation du journaliste Khaled Drareni : Les forces du PAD réagissent

Les forces du Pacte de l’Alternative Démocratique (PAD) ont rendu public un communiqué, ce jeudi, 17 septembre, suite à leur réunion qui s’est tenue la veille au siège national du RCD à Alger.

Dans leur communiqué, les forces du PAD ont indiqué avoir appris avec « stupeur et consternation le lourd et inique verdict de la Cour d’appel d’Alger qui condamne le journaliste Khaled DRARENI à deux ans de prison ferme ».

Selon le PAD, « près deux cents activistes du mouvement populaire, souvent ignorés des médias, connaissent malheureusement le même sort ; Ils sont détenus, condamnés et incarcérés arbitrairement ».

« Pour les forces du PAD, rien ne peut justifier la condamnation à une peine de prison ferme d’un journaliste pour ses activités professionnelles », avance le communiqué du PAD.

Dans ce même contexte, les forces du PAD ont exprimé « leur solidarité avec le journaliste Khaled Drareni » et « ont exigé sa libération inconditionnelle ».

« Les forces du PAD expriment leur solidarité indéfectible et agissante avec le journaliste Khaled Drareni et exigent sa libération inconditionnelle, tout comme elles exigent la libération des nombreux autres détenus politiques et d’opinion », affirme le même communiqué.

Pour rappel, le journaliste Khaled Drareni, en détention depuis le 29 mars dernier, a été condamné en appel à deux ans de prison ferme.

