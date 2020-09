Benbouzid répond aux sceptiques sur les chiffres du Coronavirus en Algérie

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a déclaré que «la situation sanitaire en Algérie est stable» et a affirmé que «les autorités sont prêtes à affronter tout changement imprévisible».

Le ministre de la Santé a déclaré en marge de sa visite d’inspection des projets de santé ainsi que les travaux du nouveau service des urgences de l’hôpital Mustafa Pacha dans la capitale Alger, qu’il est nécessaire de reprendre le travail normalement et de vivre avec la pandémie, à condition que les précautions préventives et les méthodes de sauvegarde nécessaires soient prises. en revanche le premier responsable du secteur a ajouté: « Quiconque doute des chiffres doit se rendre dans les hôpitaux pour en être sûr », en réponse aux sceptiques sur les chiffres du Coronavirus en Algérie, affirmant que tous les chiffres avancés par Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus sont vrais et juste.

En outre, le ministre a révélé concernant le projet de l’hôpital Mustapha Pacha que ses services visent à séparer les entrées et les sorties des services d’urgence des entrées des hôpitaux, afin d’éviter la congestion et le chaos aux entrées et aux sorties des services d’urgence, qui s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration du service aux patients, ainsi qu’assurer les meilleures conditions de travail au profit des professionnels de la santé, le ministre a affirmé que ce projet sera généralisé dans le reste des hôpitaux du pays.

Rédaction d’Algérie360