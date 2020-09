Béjaïa : Les commerçants de boissons alcoolisées mettent la pression

Les commerçants de boissons alcoolisées, les propriétaires de bars ainsi que leurs employés ont à nouveau réinvesti la rue pour dénoncer le maintien de la fermeture de leurs commerces, rapporte le journal « Liberté ».

Considérant la décision de fermer leurs commerces comme « une injustice », les commerçants de boissons alcoolisées de la wilaya de Béjaïa envisagent de réinvestir encore les RN9 et 12 à partir de demain, dimanche 20 septembre 2020, a précisé la même source.

Les exploitants des lieux de vente de boissons alcoolisées, veulent mettre encore la pression sur les autorités afin d’obtenir le droit à l’activité, et effet, et a l’issue des rassemblements successifs devant le siège de la wilaya notamment celui du jeudi dernier, les commerçants de boissons alcoolisées et leurs employés ont décidé de passer à la vitesse supérieure, ils ont décidé de fermer l’accès aux véhicules par le portail principal du siège de la wilaya. La situation a failli dégénérer à l’arrivée d’une voiture de police qu’ils ont empêchée d’entrer à la wilaya.

Face au maintien inexplicablement de la décision de fermeture, ces commerçants se sont mis tous d’accord sur la proposition de réinvestir “la RN9 à hauteur de Tala-Khaled, dans la commune d’Aokas et la RN12 au niveau de Takrietz, dans la commune de Souk-Oufella »

