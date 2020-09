Alger : Mystérieuse disparition de deux filles à Khraicia

L’Organisation Nationale de la Protection de l’Enfance a signalé ce samedi, 19 septembre, la disparition de deux petites filles à Khraicia, wilaya d’Alger.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l’Organisation Nationale de la Protection de l’Enfance a rapporté la mystérieuse disparition de deux petites filles. Selon la même source, « les deux disparues, Aya et Chahinez, âgées de 13 et 14 ans, sont sorties de leurs domiciles, situés à Khraicia, wilaya d’Alger, hier, vendredi 18 septembre, à 11 h 30, et depuis elles ne sont pas revenues ».

Pour rappel, jeudi dernier, trois disparitions d’enfants ont été signalées à Tlemcen dans un communiqué de la LADDH de la même wilaya.

Rédaction d’Algérie 360.