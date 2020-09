L’historien Abdelmadjid Merdaci n’est plus 

L’écrivain, sociologue et historien Abdelmadjid Merdaci est décédé ce jeudi soir à l’âge de 75 ans, suite à une longue maladie.

Le Docteur d’État en sociologie, historien et écrivain, Abdelmadjid Merdaci, est décédé hier soir, jeudi 17 septembre, à Constantine. Le défunt nous a quitté à l’âge de 75 ans, suite à une longue maladie.

Le regretté est l’auteur de plusieurs ouvrages qui portent sur l’histoire de la ville de Constantine et de la guerre de libération nationale, notamment « Dictionnaire des musiques et des musiciens de Constantine », « La fonction présidentielle en Algérie » et « Constantine, citadelle de vertige ».

Suite à cette douloureuse perte, de nombreuses personnalités publiques ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt, à l’instar du Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, du Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, et de l’historien français Benjamin Stora.

