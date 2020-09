La FIFA adopte une nouvelle loi pour les joueurs binationaux 

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a annoncé ce vendredi, 18 septembre, une nouvelle loi concernant les joueurs binationaux.

En marge du 70ᵉ Congrès de l’instance mondiale organisé ce vendredi, 18 septembre, en visioconférences à Zurich, avec les délégués des 211 fédérations membres, la FIFA a instruit une nouvelle loi concernant le changement de nationalité sportive pour les joueurs binationaux.

En effet, cette nouvelle dérogation permet aux joueurs binationaux, qui ont joué pour la sélection « A » d’un pays et qui remplissent quatre critères fondamentaux, de changer de nationalité sportive.

Pour pouvoir bénéficier de cette loi et pouvoir changer de sélection, le joueur « doit avoir débuté en équipe nationale « A » avant l’âge de 21 ans, cumulé trois matchs au maximum avec l’équipe nationale « A » concernée, n’avoir pas pris part à la phase finale d’un grand tournoi avec l’équipe nationale « A » concernée et n’avoir plus été appelé en sélection depuis au moins 3 ans ».

