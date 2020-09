États-Unis : TikTok et WeChat officiellement interdits dès dimanche

Les applications chinoises TikTok et WeChat seront officiellement interdites aux États-Unis à partir du dimanche prochain.

Les États-Unis ont annoncé ce vendredi, 18 septembre, que le téléchargement des applications chinoises TikTok et WeChat sera interdit à partir de ce dimanche, 20 septembre.

« Le Parti communiste chinois a démontré qu’il avait les moyens et l’intention d’utiliser ces applications pour menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l’économie des États-Unis », a indiqué le communiqué du Ministère américain.

Cette mesure, qui met en exécution l’annonce faite par le Président américain, Donald Trump, le 6 août dernier, interdit la « distribution et le maintien des deux applications à travers un magasin d’applications mobiles aux USA ».

« Concrètement, cela signifie que les mises à jour de TikTok et de WeChat ne seront plus assurées pour les personnes les ayant déjà installées ; et de nouveaux potentiels utilisateurs n’auront plus la possibilité de les trouver pour les télécharger sur leur smartphone Apple ou Android », explique le journal français Le Monde.

Rédaction d’Algérie 360.