Tizi Ouzou : Les étudiants en pharmacie menacent de boycotter la reprise à l’université Mouloud Mammeri

Des étudiants du département de pharmacie à l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou ont menacé de boycotter la reprise pédagogique pour cause d’absence des conditions de reprise.

Dans une lettre adressée par le comité des étudiants du département de pharmacie à la direction de l’université de Tizi-Ouzou, les étudiants du département pharmacie de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou ont affirmé leurs intentions de ne pas rejoindre les résidences universitaires le 19 septembre et de boycotter la reprise pédagogique et les examens prévus à partir du lendemain, le 20 septembre, pour cause d’absence des conditions de reprise.

« Nous constatons avec regret que les conditions minimums exigées pour la reprise des activités pédagogiques sont absentes et cela à quatre jours de la date fixée pour les examens », lit-on dans le courrier en question.

Ainsi, l’absence du transport interwilayas qui freine le déplacement des étudiants vers l’université, et l’interdiction d’accéder aux cités universitaires qu’à la veille des examens, sont les contraintes évoquées par les étudiants. « Nous vous faisons savoir que ladite reprise est émaillée de plusieurs contraintes et entraves dont le transport inter-wilayas qui reste à ce jour paralysé, tout en sachant que la moitié de nos étudiants habite hors Tizi Ouzou », ont-ils relevé dans le document.

En outre, le comité du département pharmacie a exigé, à travers le document, des solutions urgentes à leurs revendications. « Nous exigeons avec fermeté des réponses claires et urgentes concernant cette gestion qui hypothèque périlleusement l’avenir de nos étudiants », ont-ils réclamé, tout en estimant que « la reprise n’est possible que dans le cas où les conditions minimums seraient assurées, à savoir un transport qui va assurer l’acheminement des étudiants des autres wilayas ainsi que l’ouverture des cités universitaires avant le week-end ».

Par ailleurs, le comité a exigé que l’administration de l’université fournisse toutes les données officielles et document relatifs à la reprise, ainsi que des réponses aux problèmes soulevés, avant aujourd’hui, 17 septembre « au-delà de cette date, la reprise du 19 septembre ne pourra pas avoir lieu, et les étudiants du département de pharmacie seront dans l’incapacité de se présenter aux examens du deuxième trimestre », ont-ils conclu.

