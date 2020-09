Relizane : 50 commerçants mis en demeure pour non respect des normes d’hygiène

50 commerçants ont été mis en demeure durant cette semaine, au niveau de la wilaya de Relizane, dans le cadre des opérations de contrôle de la qualité des produits de consommation.

Selon les services d’hygiène des secteurs urbains de la commune de Relizane, quelque 300 commerces, répartis entre les dix secteurs urbains, ont fait l’objet d’un contrôle des agents des services d’hygiène. Principalement des boucheries, des restaurants, des commerces proposant de la viande et du poisson congelé, des fast-foods et des magasins d’alimentation générale.

Ainsi, les commerçants verbalisés ont été sommés de respecter les normes d’hygiène sous peine de fermeture de leurs commerces. Selon les mêmes sources, des instructions ont été données aux agents pour accentuer les opérations de contrôle, notamment dans les fast-foods, les boucheries et les magasins d’alimentation générale.

En outre, les agents ont procédé à des contrôles réguliers de la qualité des eaux en procédant aux analyses quotidiennes d’échantillons prélevés dans l’ensemble des quartiers de la ville et des établissements scolaire. La même source a affirmé le constat du non-respect des normes d’hygiène les plus élémentaires de la part des commerçant mis en demeure, notamment la chaîne de froid et le non-respect des dates de péremption de certains produits.

Par ailleurs, le bilan hebdomadaire fait également état de trois commerces proposés à la fermeture. Mis àr part les commerces de la ville de Relizane, le Wali a instruit les services d’hygiène de l’ensemble des communes à intensifier la lutte contre les forages illicites.

