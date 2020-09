Médéa : Des commerçants demandent la réouverture du marché de Bab-Lakouas

Une foule s’est rassemblée devant les sièges de la daïra et de la mairie de la wilaya de Médéa afin de revendiquer la réouverture du marché de Bab-Lakouas, au centre-ville de Médéa.

Selon des sources locales concordantes, des dizaines de commerçants ont revendiqué, hier matin, devant les sièges de la daïra et de la mairie de Médéa pour revendiquer la réouverture du marché de Bab-Lakouas, situé au centre-ville de Médéa, n’a plus connu d’activité depuis plusieurs mois, suite à sa fermeture par mesure de prévention sanitaire depuis le début de la pandémie du Coronavirus en Algérie.

Les commerçants, déplorant leur situation financière, ont exigé « des autorités locales de libérer notre activité et nous permettre de redresser notre situation financière qui va en se détériorant. Bientôt, nous n’aurons plus de quoi manger », en se demandant la raison du maintient de la fermeture du marché tandis que l’évolution de la pandémie n’est plus alarmante « pourquoi le marché demeure-t-il fermé alors que la situation épidémiologique s’est nettement améliorée ? », a attesté l’un des commerçants.

Pour rappel, le marché a été fermé par mesure préventive en raison de la pandémie du Coronavirus et suite à une demande pressante des habitants de la localité.

Rédaction d’Algérie360.