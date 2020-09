Dysfonctionnements sur ses réseaux : Le communiqué de Ooredoo

L’opérateur mobile Oreedoo Algérie a publié un communiqué dans lequel le Groupe Qatari s’explique a propos des sévères dysfonctionnements sur ses réseaux qui se sont traduits par une « interruption des services Voix et Internet, causant ainsi d’importants désagréments pour les usagers de ces services.

En effet, l’opérateur a écrit : » Ooredoo Algérie est consiente que ses abbonées ont des diffcultés a se connecter à Internet à travers son reseau, Ooredoo Algérie vous informe toutes ses equipes invistiguent, oeuvrent, et donnent le meilleur d’eux afin de satisfaire chaque client », lit-on dans le communiqué.

« Ooredoo vous remercie pour votre patience, comprehension et fidelité », a conlu le communiqué.

Pour rappel, des dysfonctionnements et interruption des services Voix et Internet, sont survenus mercredi 17 septembre, sur les réseaux GSM, 3G et 4G de l’operateur Ooredoo à travers tout le territoire national .

Rédaction d’Algérie360