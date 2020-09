Benbouzid ordonne une inspection générale des établissements de santé

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Professeur Abderrahmane Benbouzid, a ordonné, ce jeudi 17 septembre, une inspection générale des établissements de santé, publics et privés, rapporte un communiqué du même ministère.

Selon le même communiqué, des équipes de l’inspection générale du Ministère de la Santé procèdent à des inspections et à des évaluations générales dans de nombreux établissements et structures de la santé, du secteur public et privé, sous l’ordre du Ministre de la Santé, Professeur Abderrahmane Benbouzid.

À cet effet, M. Benbouzid a instruit une série de directives, qui se résument en l’inspection de la qualité des services fournis aux citoyens en terme d’accueil, de prise en charge, de gestion des urgences, de l’hygiène et de l’entretient des équipements médicaux.

Cette démarche tend d’améliorer ces services et d’offrir de meilleures conditions de travail aux professionnels de la santé, d’une part, et d’une autre de se concentrer sur l’étendue de l’interaction de ces établissements dans la mise en œuvre des instructions et des directives émises par l’administration centrale et qui visent à élever le niveau de la prise en charge des citoyens et d’améliorer la qualité des soins, et ce dans le cadre de la nouvelle stratégie de santé et des orientations du gouvernement.

Dans le contexte épidémiologique lié au Coronavirus (Covid-19), la même source a souligné qu’en plus du soutien apporté aux activités sanitaires des différentes spécialités en vue d’améliorer la situation sanitaire, cette opération d’inspection et d’évaluation va permettre de déterminer de nouvelles mesures pour la prise en charge de la situation actuelle.

Rédaction d’Algerie360