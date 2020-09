À 15 ans, Isack Hadjar s’impose au Championnat de France de Formule 4

Le jeune franco-algérien Isack Hadjar continue de se démarquer lors du Championnat de France de Formule 4 par sa performance unique, et ce malgré son jeune âge.

Ce n’est pas la première participation du jeune pilote Isack Hadjar, qui à 14 ans, avait déjà remporté le Grand Prix de Spa Francorchamps dans le Sud de la Belgique, dans la catégorie « juniors », où il a décroché le titre du plus jeune vainqueur au Monde de Formule 4 FIA (Fédération Internationale de l’Automobile).

À 15 ans, le jeune pilote rejoint sur le podium ses deux concurrents japonais, dont le premier est le vainqueur du volant SAS tandis que le second est le Champion du Japon de Formule 4 en 2019, et ce lors des courses 1 et 3 en première manche à Nogaro en France, pour remonter à nouveau sur le podium dans deux autres courses à Magny-cours.

Actuellement, la carrière d’Isack Hadjar est soutenue par la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA), qui le considère comme l’un de ses meilleurs espoirs, pourtant, il a été licencié du club algérois du Nadi Riyadhi Dely Ibrahim (NRDI).

Avec l’approche d’un grand événement sportif mondial, qui n’est autre que les Jeux Méditerranéens d’Oran, prévu en 2020, beaucoup de voix s’élèvent sur les réseaux sociaux et plaident en faveur de ce jeune talent afin qu’il représente les couleurs du drapeau national, au lieu de celles du drapeau français, et ainsi devenir l’ambassadeur de l’Algérie à l’internationale dans des catégories supérieures à la Formule 4, comme la fameuse Formule 1.

Rédaction d’Algérie 360.