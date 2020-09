Tribunal Sidi M’hamed : lourdes peines contre Ould Abbés et Barkat

Le tribunal Sidi M’hamed à Alger a rendu ce mercredi son verdict dans l’affaire des deux ex-ministres de la Solidarité nationale Djamel Ould Abbés et Saïd Barkat.

Le principal mis en cause, en l’occurrence Djamel Ould Abbés a écopé d’une peine de 8 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un (1) million de dinars.

L’autre ancien ministre du département de la solidarité, Saïd Barkat, a été condamné dans le cadre de la même affaire à une peine de 4 ans de prison ferme et une amende d’un (1) million de dinars.

L’ancien Secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak Khaldi a écopé d’une peine de 3 ans de prison ferme et d’une amende de 500 000 DA, et le Directeur du protocole de Djamel Ould Abbes, Dejellouli Said, d’une peine de deux ans de prison et d’une amende de 500 000 DA.

Concernant l’accusé Hamza Chérif, chargé d’études et de synthèses (CES) au ministère et président de l’Organisation nationale des étudiants algériens, il a été condamné à une peine de deux an de prison et une amende de 500 000 DA. Ismail Benhabiles a écopé, quant à lui, d’une peine d’un (1) an de prison et d’une amende de 500 000 DA.

Rédaction d’Algerie360