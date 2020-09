Palestine : L’Algérie appelle à « instaurer la justice » sur les violations israéliennes

La mission permanente de l’Algérie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève a appelé au respect de la souveraineté des Etats et de leur intégrité territoriale, ainsi que l’instauration de la justice sur les violations généralisées et systématiques des droits de l’Homme » commises par les autorités de l’occupation israélienne dans les territoires palestiniens, lors du Débat général sur le compte rendu oral de la Haute- Commissaire aux droits de l’Homme (HCDH).

En effet, au cours du débat général de la 45e session du CDH, la délégation algérienne a dénoncé ; » l »‘intensification par Israël de sa répression institutionnelle contre le peuple palestinien par des mesures systématiques pour déplacer, par la force, ce peuple de ses terres et construire des centaines de colonies en vue de leur annexion de facto, en violation flagrante du droit international », ajoutant toutefois que l’occupation israélienne a aussi « divisé, stratégiquement, les Palestiniens en zones politiques et géographiques distinctes. Elle a utilisé cette fragmentation et ce climat d’intimidation comme outils pour instiller l’oppression raciale institutionnalisée et restreindre les libertés fondamentales du peuple palestinien ».

En outre, et concernant le conflit au Sahara occidental, la délégation Algérienne a appelé à prendre note de l’engagement du HCDH à reprendre les missions techniques au Sahara occidental, déclarant dans ce sens, « Nous exhortons le Bureau du HCDH ainsi que le Conseil des Droits de l’Homme à exploiter les résultats de la mission précédente de 2015 et ceux des prochaines missions afin d’assurer le suivi permanent des Droits de l’Homme au Sahara occidental », cette dernière a également exhorté le HCDH à « mettre en œuvre les paragraphes 8 et 22 de la résolution 74/95 de l’Assemblée Générale des Nations unies », engageant les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations unies, qui ne l’ont pas encore fait, « à fournir une aide au territoire non autonome dès que possible et à rendre compte chaque année au secrétaire général de la suite donnée à cette résolution ».

Rédaction d’Algérie360