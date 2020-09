Mostaganem : L’ouverture d’un laboratoire de dépistage du Covid-19 à l’université Abdelhamid Benbadis

Un laboratoire de dépistage du Coronavirus a été mis en service à l’Université Abdelhamid-Benbadis de Mostaganem.

Selon le directeur de la santé et de la population, Toufik Mohamed Khelil, l’ouverture du laboratoire de dépistage du Coronavirus, conforme aux normes internationales, est intervenue suite au contrôle effectué en août dernier par un comité de spécialistes, portant sur la sécurisation des analyses, la protection du personnel médical et paramédical du laboratoire, et suite à l’agrément de l’Institut Pasteur.

Ainsi, le laboratoire, muni d’un appareil d’analyses PCR, a une capacité de 96 examens par jour, est supervisé par des spécialistes en biologie moléculaire et microbiologie, ainsi que par un personnel médical et paramédical. M. Khelil a souligné que la mise en service de cette structure « contribuera à améliorer la prise en charge des patients atteints par le virus, en obtenant plus rapidement les résultats des tests, et contribuera à soulager la pression sur le laboratoire d’Oran, vers lequel les échantillons étaient transférés au moins deux fois par jour ».

En outre, une plateforme numérique, le reliant directement à la DSP et au ministère de tutelle, a été mise en place dans le laboratoire afin d’assurer une transmission sûre et rapide des résultats. Concernant la situation épidémiologique dans la wilaya de Mostaganem, le même responsable a noté que le taux est passé de 200 patients au début du mois d’août dernier à 40 actuellement.

Depuis mars dernier, plus de 1000 enquêtes épidémiologiques ont été menées sur le terrain touchant l’entourage de tous les cas positifs dans la wilaya, en plus d’un suivi sanitaire intensif des cas suspects avant le début du confinement à domicile et jusqu’à sa fin, a affirmé le DSP.

Rédaction d’Algérie360.