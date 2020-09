L’ambassade du Canada en Algérie annonce la disponibilité d’un vol de la compagnie Lufthansa

Un vol commercial régulier, programmé le 22 septembre prochain, en direction de Francfort, a été programmé par la compagnie aérienne allemande Lufthansa.

Dans un communiqué rendu public lundi, l’ambassade du Canada en Algérie a annoncé la disponibilité d’un vol organisé par la compagnie aérienne Lufthansa, au départ d’Alger le 22 septembre, à 08h30 du matin, avec une connexion pour Toronto et à Montréal, au Canada.

« La compagnie Lufthansa organise un vol vers Francfort avec un départ d’Alger le 22 septembre à 8:30. Une connexion pour Toronto est possible pour arriver par la suite à Montréal à 19:08 », lit-on dans le communiqué de l’ambassade canadienne.

Toutefois, le communiqué a souligné que ce vol n’était pas un vol de rapatriement des ressortissants canadiens bloqués en Algérie « veuillez être informé que ceci n’est pas un vol de rapatriement organisé par le gouvernement du Canada. L’ambassade du Canada n’envisage pas d’organiser de vols de rapatriement », a indiqué la même source.

L’ambassade a également cité les documents nécessaires pour les voyageurs ainsi que leurs familles « vous et les membres de votre famille devez détenir des documents de voyage valides (passeport, visa ou titre de voyage) et respecter les restrictions, exemptions et conseils en matière de voyage”.

Pour rappel, aucune décision concernant la réouverture des frontières aérienne, terrestres, et maritimes de l’Algérie n’a encore été annoncé.

Rédaction d’Algérie360.