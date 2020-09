La France réagit à la condamnation du journaliste Khaled Drareni

La porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Agnès von der Mühll, a réagi ce mercredi 16 septembre, à la condamnation en appel du journaliste Khaled Drareni à 2 ans de prison ferme.

Lors d’un point de presse, Mme Agnès von der Mühll a réagi à la condamnation de khaled Drareni, correspondant de la chaine française TV5 Monde.

« Nous avons pris connaissance de cette décision. La France réaffirme son attachement à la liberté de la presse et à la sécurité des journalistes, partout dans le monde. La liberté d’informer est un droit fondamental, qui doit être protégé », a déclaré la porte-parole du MAE français.

Plus tôt dans la journée, des experts des droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ont appelé, dans un communiqué, les autorités à la libérer le journaliste Khaled Drareni.

« Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette peine de deux ans de prison infligée à un journaliste qui ne faisait que son travail, et nous appelons les autorités algériennes à l’annuler et à libérer M. Drareni », ont indiqué les experts de l’ONU.

Pour Rappel, le journaliste Khaled Drareni a été condamné hier par la Cour de justice d’Alger à deux ans de prison ferme. Il est accusé d’« incitation à un rassemblement non armé » et « atteinte à l’unité nationale ».

Rédaction d’Algerie360